Riesgo País en 1.428 puntos básicos y derrumbe de bonos argentinos

En lo que va del mes, el índice MerVal acumula un descenso del 10,8%, mientras que en 2025 retrocede un 41,7%, perdiendo prácticamente todas las ganancias obtenidas durante el inicio del actual Gobierno.

18 de Septiembre de 2025 13:52hs

Los bonos en dólares registraron una caída significativa este jueves, con desplomes de hasta un 7,8% en Wall Street y una contracción de hasta un 13,6% en el mercado local. Como consecuencia, el riesgo país superó los 1.400 puntos básicos, ubicándose en 1.424, y acumuló un incremento superior al 57% desde los resultados adversos obtenidos por La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

En el ámbito financiero, el Banco Central realizó su primera intervención con venta de reservas en cinco meses, luego de que el dólar alcanzara el límite superior de la banda cambiaria. Los analistas anticipan una posición debilitada para enfrentar futuros vencimientos de deuda. Según la consultora 1816, entre septiembre de 2025 y diciembre de 2027 los compromisos suman u$s34.200 millones, excluyendo pagos a organismos internacionales que suelen renovarse.

El deterioro también afectó al índice S&P Merval, que mostró caídas del 4,9% en pesos y del 6,4% en dólares. En lo que va del mes acumula un descenso del 10,8%, mientras que en 2025 retrocede un 41,7%. Este índice ha perdido prácticamente todas las ganancias obtenidas durante el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.

Por otro lado, las acciones argentinas en Wall Street reflejaron bajas significativas, lideradas por Edenor (-9%), seguida de Grupo Supervielle (-8%) y Transportadora de Gas (-7,5%). Las excepciones fueron Bioceres (+2,3%) y Mercado Libre (+2,1%), que registraron avances.