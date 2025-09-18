Procesaron a Matías Morla por administración fraudulenta de la 'marca' Maradona

El fallo judicial excluye la prisión preventiva, pero añade un embargo de dos mil millones de pesos que alcanza a dos hermanas del ex capitán de la Selección Argentina, entre otros involucrados.

18 de Septiembre de 2025 18:41hs

El abogado Matías Morla, quien fuera representante de Diego Armando Maradona, fue procesado sin prisión preventiva en la causa por administración fraudulenta vinculada a la marca "Diego Maradona". Además, el fallo judicial incluyó un embargo de dos mil millones de pesos y alcanzó a dos hermanas del ex capitán de la Selección Argentina, entre otros involucrados.

La resolución, emitida por la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Nación, estuvo a cargo de los jueces Julio Marcelo Luchini y Hernán Martín López. También fueron procesados Maximiliano Pomargo, Sergio Alejandro Garmendia y Sandra Verónica Iampolsky, quienes desempeñaron roles cercanos al ex futbolista.

Morla, junto con Pomargo y Garmendia, fue señalado como coautor del delito de defraudación por administración fraudulenta, mientras que Iampolsky y las dos hermanas de Maradona, Rita Mabel y Claudia Norma, fueron consideradas partícipes necesarias. La medida forma parte de una causa iniciada por los cinco hijos del astro del fútbol: Dalma, Gianinna, Jana, Diego Jr. y Dieguito Fernando.

El fallo consta de 30 páginas y revela un entramado de acciones vinculadas a la explotación comercial de la marca registrada con el nombre de Maradona. Los implicados deberán enfrentar el curso judicial en medio de acusaciones que buscan esclarecer supuestas irregularidades en el manejo de sus derechos.