Messi arregló seguir una temporada más con el Inter Miami

Tras largas negociaciones, Messi firmará un contrato multianual que probablemente sea su último como jugador profesional, y su anuncio oficial podría llegar en los próximos diez días.

18 de Septiembre de 2025 14:38hs

Lionel Messi decidió extender su carrera profesional al menos por una temporada más en la MLS, renovando su contrato con el Inter Miami. Aunque aún no confirma su presencia en el Mundial 2026 con la Selección Argentina, fuentes cercanas al club aseguran que el acuerdo ya está cerrado. Tras largas negociaciones, Messi firmará un contrato multianual que probablemente sea su último como jugador profesional, y su anuncio oficial podría llegar en los próximos diez días.

En Estados Unidos, las temporadas de fútbol tienen un calendario diferente al europeo, iniciando en febrero y finalizando en noviembre. El contrato actual de Messi, previsto para concluir a finales de este año, será extendido, lo que garantiza su actividad en 2026 y alimenta las expectativas sobre una eventual participación en otra Copa del Mundo con Argentina. Este ciclo también coincidirá con la inauguración del nuevo estadio del Inter Miami, el Miami Freedom Park Stadium, programado para la apertura de la temporada 2026 de la MLS.

Pese a sus 38 años, Messi ha mantenido un nivel excepcional en la actual temporada de la MLS, acumulando 20 goles y 11 asistencias. En el conjunto de todas las competiciones del 2025, suma 28 goles y 13 asistencias, consolidándose como máximo goleador en la historia del Inter Miami y ratificando su vigencia como figura del fútbol mundial.

Diversos medios estadounidenses señalan que el nuevo contrato contempla no solo su continuidad deportiva hasta el 2026, sino también un rol fuera del terreno de juego una vez que decida retirarse. Aunque será él quien determine cuándo poner fin a su carrera, los reportes sugieren que la próxima será su última temporada como futbolista profesional, marcando el cierre de una era histórica.