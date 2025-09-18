Los chimpancés consumen el equivalente a dos copas diarias de bebidas alcohólicas

El análisis reveló que los chimpancés consumen alrededor de 14 gramos de etanol puro al día, adaptándose esta cantidad a casi dos bebidas estándar si se considera su menor masa corporal en relación a los humanos.

18 de Septiembre de 2025 15:34hs

Investigadores de la Universidad de California en Berkeley concluyeron que los chimpancés en su hábitat natural consumen diariamente el equivalente a más de dos bebidas alcohólicas, según un estudio publicado en Science Advances. Las frutas disponibles para estos primates contienen etanol en promedio, y ello podría sugerir que el alcohol es parte constante de su alimentación, similar a la de los ancestros humanos.

El análisis reveló que los chimpancés consumen alrededor de 14 gramos de etanol puro al día, adaptándose esta cantidad a casi dos bebidas estándar si se considera su menor masa corporal. En Estados Unidos, una bebida estándar tiene 14 gramos de etanol, mientras que en Europa es de solo 10 gramos. En los sitios Ngogo (Uganda) y Taï (Costa de Marfil), las frutas estudiadas presentaron un promedio de 0.26 % de etanol en peso, calculándose que los chimpancés consumen aproximadamente 4.5 kg de frutas al día, las cuales constituyen tres cuartas partes de su dieta diaria.

Robert Dudley, profesor de biología integrativa en UC Berkeley, indicó que el consumo promedio diario refleja una cantidad sustancial de alcohol, pese a las bajas concentraciones etílicas. La tasa diaria dependería de la madurez y contenido de azúcar de las frutas seleccionadas. Aunque los primates no evidencian intoxicación visible, se estima que necesitarían comer un volumen extremo de fruta para embriagarse, algo improbable debido a la capacidad limitada de su sistema digestivo.

La exposición habitual a pequeñas dosis sugiere que tanto los chimpancés actuales como los ancestros comunes con los humanos estuvieron continuamente expuestos al alcohol procedente de fermentaciones naturales. Aleksey Maro, investigador del estudio, considera que esta herencia alimenticia podría explicar la atracción humana por el alcohol. Este componente nutritivo, según los científicos, ha desaparecido tanto en las dietas de los chimpancés en cautiverio como en la de muchos humanos modernos.