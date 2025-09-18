Gresca monumental a la salida de un boliche: dos heridos por arma blanca y cinco detenidos

La disputa comenzó dentro del local, ubicado en Niceto Vega al 5.600. tras un intento de robo de una cadena a uno de los clientes. La situación escaló y derivó en una batalla campal que continuó en el exterior, donde intervino la policía.

18 de Septiembre de 2025 14:05hs

Dos hombres resultaron heridos con arma blanca durante una violenta pelea ocurrida en la madrugada del jueves frente a un boliche en el barrio de Palermo. La policía detuvo a cinco personas en relación con el incidente, que tuvo lugar cerca de las 5:30 en la puerta del local nocturno INK, ubicado sobre la avenida Niceto Vega al 5600.

Según declaraciones del personal de seguridad del establecimiento, la disputa comenzó dentro del local tras un intento de robo de una cadena a uno de los clientes. La situación escaló y derivó en una batalla campal que continuó en el exterior, donde intervino la policía.

Los jóvenes heridos recibieron atención médica inmediata por parte del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) y fueron trasladados al Hospital Fernández. Las lesiones sufridas fueron consideradas graves y requirieron intervención especializada.

A una cuadra y media del boliche, efectivos de la Comisaría Vecinal 14 B lograron detener a los presuntos implicados: cuatro hombres y una mujer. El operativo incluyó la solicitud de asistencia médica y el despliegue de recursos para controlar la situación.