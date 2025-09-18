En agosto volvió el superávit fiscal, destacó el Ministerio de Economía

De acuerdo con datos del Ministerio de Economía, la balanza fiscal, excluyendo los intereses de la deuda, alcanzó un superávit de $1.556.864 millones. Si se incluyen los pagos de intereses, esta cifra se reduce a $390.301 millones.

18 de Septiembre de 2025 15:45hs

El Sector Público Nacional logró en agosto un superávit fiscal primario, registrando un aumento real del 30% interanual respecto del mismo mes de 2024. Además, el resultado financiero revirtió el déficit de julio, mostrando un saldo positivo al cierre del mes.

El gasto total disminuyó en términos reales un 6,4% frente al año anterior, destacándose recortes en los subsidios a la energía y el transporte, así como en las transferencias corrientes a provincias. En contraste, se observó un incremento en las prestaciones sociales y en los fondos destinados a universidades.

Por el lado de los ingresos, estos también retrocedieron, aunque a un ritmo menor (-2,7%), en un contexto de desaceleración económica que avanza hacia una posible recesión. En los primeros ocho meses del año, el superávit primario representó aproximadamente el 1,3% del PBI, mientras que el saldo financiero fue equivalente al 0,4%. El déficit financiero de julio se había explicado principalmente por el pago semestral de intereses de los bonos reestructurados en 2020.