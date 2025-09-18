El Senado rechazó por amplísima mayoría el veto de Milei a la modificación regulación de los ATN

Fue con 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones. El texto pasará ahora a la Cámara de Diputados, que requerirá los dos tercios de los votos para dar por caído el veto y confirmada la reforma a la Ley de Coparticipación Federal.

18 de Septiembre de 2025 16:45hs

El Senado rechazó este jueves 18 de septiembre el veto presidencial de Javier Milei a la ley que regula el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La normativa, aprobada por el Congreso a finales de agosto, había sido vetada el pasado 12 de septiembre por el mandatario. Con 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, el Senado decidió avanzar con la iniciativa, que ahora será debatida en la Cámara de Diputados para intentar revertir el veto presidencial mediante una mayoría de dos tercios en ambas cámaras.

En paralelo, la Cámara de Diputados había rechazado el miércoles los vetos impuestos por Milei a otras dos legislaciones: una relacionada con el financiamiento universitario y otra que declaraba la emergencia del Hospital Garrahan. Estos movimientos legislativos reflejan un avance de la oposición en su intento por limitar las facultades del Ejecutivo respecto al manejo de ciertos recursos estatales y sectores sensibles.

Según la Ley de Coparticipación Federal, los Aportes del Tesoro Nacional son transferencias destinadas a cubrir emergencias y desequilibrios financieros en las provincias. De los fondos coparticipables, se establece que el 42,34% pertenece al Gobierno nacional, el 56,66% se distribuye automáticamente entre las provincias, y el 1% restante es reservado para los ATN. Sin embargo, estos últimos se adjudican históricamente de manera discrecional, sin criterios preestablecidos, quedando sujetos a decisiones del Poder Ejecutivo Nacional.

La propuesta legislativa incorpora un artículo clave a la Ley Permanente de Presupuesto (Ley 11.672), planteando que los ATN deben transferirse bajo un esquema automático y diario, como ocurre con otros fondos coparticipables. Además, establece que dichos recursos sean considerados integrantes de la masa coparticipable para garantizar su distribución equitativa entre todas las jurisdicciones provinciales.