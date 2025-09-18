El dólar oficial cerró a $ 1.495 para la venta este miércoles

El dólar MEP registró una subida notable del 4,10% y se vendió a $1552,70. El contado con liquidación experimentó un aumento del 3,42%, situándose a $1551,20 para la venta.

18 de Septiembre de 2025 16:06hs

El dólar blue cerró con una leve suba del 1,02%, ubicándose a $1485 para la compra y $1505 para la venta.

El dólar oficial mostró un incremento del 0,70%, cotizando a $1445 para la compra y $1495 para la venta.

El dólar MEP registró una subida notable del 4,10%, alcanzando los $1537 en la compra y $1552,70 en la venta.

El contado con liquidación experimentó un aumento del 3,42%, situándose a $1546,40 para la compra y $1551,20 para la venta.

El dólar cripto tuvo una variación positiva del 1,75%, cerrando a $1526,98 para la compra y $1530 para la venta.

Por último, el dólar tarjeta se posicionó en $1943,50 para la venta.