El desempleo fue del 7,6% en el segundo semestre de 2025

La cifra mostró una caída de 0,3 puntos porcentuales respecto del primer trimestre, cuando la tasa alcanzó el 7,9% y no presentó variaciones respecto al mismo período del año anterior.

18 de Septiembre de 2025 16:51hs

El desempleo en Argentina se situó en un 7,6% durante el segundo trimestre de 2025, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Se estima que alrededor de 1,7 millones de personas estuvieron sin trabajo en este período, conforme a los datos oficiales.

El relevamiento realizado por el INDEC abarcó 31 aglomerados urbanos, considerando para el cálculo la población estimada y el porcentaje de desocupados dentro del grupo económicamente activo. La cifra mostró una caída de 0,3 puntos porcentuales respecto del primer trimestre, cuando la tasa alcanzó el 7,9% y no presentó variaciones respecto al mismo período del año anterior.

En cuanto a otros indicadores, la tasa de actividad, que evalúa la población económicamente activa en relación al total, llegó al 48,1%. Por otro lado, la tasa de empleo, que mide la proporción de personas con trabajo en comparación con la población total, se posicionó en un 44,5%.

Finalmente, la tasa de desocupación, que refleja el porcentaje de individuos sin empleo dentro de quienes están disponibles y buscan trabajo activamente, se mantuvo en el 7,6%, conforme a los parámetros de evaluación del organismo oficial.