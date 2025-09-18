“Creemos que se inició el camino hacia un país libre de aftosa sin vacunación”

Osvaldo Rinaldi, presidente del Colegio de Veterinarios de la provincia de Bs As, asegura que “la Resolución 711/2025 del Senasa hace un manejo estratégico de la vacunación de terneros”

18 de Septiembre de 2025 09:30hs

“La Resolución 711/2025 del Senasa hace un manejo estratégico de la vacunación de terneros”, aseguró Osvaldo Rinaldi, presidente del Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires, al referirse a las modificaciones dispuestas por el Gobierno Nacional en le plan de vacunación contra la aftosa.

Rinaldi consideró que “se inició el camino hacia un país libre de aftosa sin vacunación”, luego de “20 años sin registro de focos en la Argentina”.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria dispuso que en la segunda campaña de vacunación de 2026 se dejarán de inocular vaquillonas, novillos, novillitos y toritos. Asimismo, los establecimientos de engorde a corral quedarán exceptuados de la primera campaña, debiendo vacunar sólo en la segunda.

El nuevo esquema de inoculación contra la fiebre generaría, en términos reales, una reducción de 16 millones de dosis de la vacuna antiaftosa, lo que implicaría un ahorro estimado total de U$S 25 millones, “sin comprometer la sanidad animal ni el comercio internacional”, señalaron desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.