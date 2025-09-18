Argentina cayó al tercer puesto del ranking FIFA

España se posicionó como líder, seguida por Francia. La Selección albiceleste estuvo 936 días en la cima, la racha más extensa en la historia futbolística del país dentro del pintoresco ranking de la entidad rectora del fútbol mundial.

18 de Septiembre de 2025 14:07hs

La Selección argentina descendió al tercer puesto del ranking FIFA tras perder el liderazgo que ostentaba desde abril de 2023. En la última actualización, España se posicionó como líder, seguida por Francia. El tropiezo del equipo dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi ocurrió tras caer 1-0 contra Ecuador en Guayaquil en el cierre de las Eliminatorias sudamericanas, poniendo fin a 936 días en la cima, la racha más extensa en la historia futbolística del país.

El récord de permanencia más largo en el ranking sigue siendo de Brasil, con seis años y ocho meses entre 1994 y 2001. La Verdeamarela también figura en el segundo registro más prolongado, acumulando cuatro años y siete meses como líder entre 2002 y 2007. Por su parte, Bélgica se encuentra en la tercera posición histórica con tres años y cuatro meses dominando entre 2018 y 2022. En el reciente listado, Inglaterra permanece en cuarto lugar, mientras que Portugal ascendió al quinto.

El sistema Elo utilizado para definir el ranking realiza ajustes en función del rendimiento reciente, priorizando resultados en competencias oficiales sobre los amistosos. Este dinamismo premia según el nivel de los rivales enfrentados y la relevancia de cada encuentro. A pesar del retroceso, Argentina conservará su condición de cabeza de serie para el sorteo del Mundial 2026, previsto para el 5 de diciembre en Miami, junto a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá.

Un detalle histórico destaca que nunca un seleccionado que llegó como número uno al ranking FIFA antes de un Mundial logró coronarse campeón. Por ejemplo, Brasil lideraba la tabla al inicio de Catar 2022, mientras que Argentina, segunda en ese momento, consiguió alzarse con el título.