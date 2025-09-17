Veintinueve detenidos: desbaratan organización de falsos bomberos que estafaban a vecinos

Operaban desde bases no autorizadas y solicitaban aportes a vecinos porteños para presuntas compras de vehículos e insumos que nunca se concretaban.

17 de Septiembre de 2025 14:47hs

Una organización que simulaba ser de bomberos fue desmantelada en la Ciudad de Buenos Aires tras la detención de 29 integrantes. Los involucrados operaban desde bases no autorizadas y solicitaban aportes a vecinos porteños para presuntas compras de vehículos e insumos que nunca se concretaban. La investigación, que duró varios meses, incluyó acciones en cuarteles falsos y operativos extendidos por Mataderos, Lugano, Pompeya, Retiro y Parque Avellaneda.

El procedimiento más reciente tuvo lugar en Lugano, donde se incautaron cerca de 20.000 comprimidos médicos —más de 7.000 vencidos—, junto con alcohol en gel, sueros y suministros sanitarios en mal estado. Entre los materiales hallados se incluyen equipos como cascos, dispositivos de respiración, mangueras y maniquíes de primeros auxilios, además de tres vehículos. Días antes, en Mataderos, efectivos arrestaron a 20 individuos que, vestidos como bomberos, solicitaban dinero en distintos semáforos, incautándose folletos, credenciales falsas, uniformes y dispositivos para pagos digitales.

En Pompeya, se detectó un grupo de cinco falsos bomberos quienes utilizaban una fotocopia de credencial para pedir colaboraciones. Por otro lado, en el Barrio 31 se detuvo a tres personas que habían establecido una base con contenedores improvisados; allí se secuestraron un vehículo con prohibición de circulación, un motocarro y elementos de rescate. Otro operativo en Parque Avellaneda culminó con el allanamiento de un cuartel no autorizado, donde se confiscaron equipamiento como escaleras metálicas y ropas identificadas con inscripciones alusivas a bomberos.

Todos los detenidos enfrentarán cargos por usurpación de títulos y honores. La investigación estuvo liderada por las Fiscalías Penales, Contravencionales y de Faltas N°35 y N°15, bajo la dirección de los fiscales Celsa Ramírez y Federico Tropea.