Récord histórico de DJVE

El Registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior alcanzó su máximo registro en los primeros ocho meses del año, informó la SAGPyA

17 de Septiembre de 2025 12:31hs

El registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior alcanzó un récord histórico

El registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) alcanzó su máximo histórico en lo que va de 2025, lo que refleja el excepcional desempeño del sector agroexportador y consolida a la Argentina como un actor clave en los mercados globales de alimentos.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (sAGPyA) informó que las (DJVE) acumuladas entre enero y agosto del 2025, alcanzaron un volumen récord de 70.012.745 toneladas, superando al máximo histórico registrado para ese período de 66.397.441 toneladas.

Este resultado es superior en casi 10 millones de toneladas al promedio de los últimos 5 años situado en 60.705.964 toneladas.

La SAGPyA destacó que “esta performance es producto de la capacidad de los productores, de la adopción de tecnologías innovadoras y del fortalecimiento de los canales comerciales internacionales”.

Asimismo, subrayaron “el compromiso del sector agroindustrial en mantener estándares de calidad, lo que refuerza la confianza de los mercados en los productos argentinos”