La inflación mayorista de agosto fue del 3,1%

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, los precios mayoristas acumularon una suba de 15,7% en lo que va del año y de 22,1% los últimos doce meses.

17 de Septiembre de 2025 16:44hs

La inflación mayorista experimentó un incremento del 3,1% en agosto, evidenciando una aceleración respecto al mes anterior, que registró un aumento del 2,8%. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los precios mayoristas acumularon una suba de 15,7% en lo que va del año y de 22,1% en el último año.

El avance del Índice de Precios al por Mayor (IPIM) durante agosto se atribuyó principalmente al aumento del 3,1% en los productos nacionales y al ajuste del 2,9% en los importados. Los "Productos nacionales" más influyentes en el indicador fueron los agropecuarios (0,61%), los refinados del petróleo (0,55%), los vehículos automotores, repuestos y carrocerías (0,36%), el crudo y gas (0,29%) y los químicos (0,23%).

Por otra parte, el INDEC destacó tres índices relacionados con los precios mayoristas. El IPIM, que incluye impuestos y captura la variación de precios de productores e importadores en el mercado interno, trepó un 3,1% en agosto y un 22,1% interanual. En tanto, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), sin considerar la carga impositiva, creció un 3,1% mensual y alcanzó el 21,7% interanual.

Finalmente, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que analiza precios locales excluyendo impuestos, reflejó un aumento mensual del 3,5%. En términos interanuales, este indicador mostró una variación del 23,1%, representando el mayor dinamismo entre los índices reportado