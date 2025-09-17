Evalúan volver a operar a Thiago Medina

El joven influencer sigue en terapia intensiva y volvió a tener fiebre.

17 de Septiembre de 2025 15:27hs

Se conoció un nuevo parte médico del ex Gran Hermano Thiago Medina, que continúa en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno tras haber sufrido un brutal accidente en moto el viernes por la noche.

El nuevo parte médico indica: "Tiene un registro de fiebre. Se le tomaron cultivos y se le rotó el esquema antibiótico”. El hospital aclara que no hubo cambios en otros aspectos de su cuidado. La conclusión indica que Medina “se encuentra estable y con pronóstico reservado”.