El dólar oficial cerró el miércoles a $ 1.485 para la venta

El 'blue' alcanzó los $ 1.470. El dólar cripto subió a $ 1.499, siempre para la venta.

17 de Septiembre de 2025 15:53hs

El dólar blue registra una cotización de compra de $1.450, con una variación diaria del 1,05%, mientras que su venta se ubica en $1.470, manteniendo el mismo porcentaje de incremento.

En cuanto al dólar oficial, la compra asciende a $1.435, y la venta alcanza los $1.485, con una variación diaria del 0,35%.

El dólar MEP muestra un precio de compra de $1.479,30 y de venta de $1.481,30, con un aumento del 0,85% en las últimas jornadas.

El dólar contado con liquidación presenta un valor de compra de $1.490,70 y de venta de $1.491,20, reflejando un incremento del 1,28% en su cotización.

Por su parte, el dólar cripto indica un precio de compra de $1.495,30 y de venta de $1.499, con una variación del 0,94%.

Finalmente, el dólar tarjeta, utilizado para compras en el exterior con tarjetas de crédito o débito, tiene una cotización de venta fijada en $1.930,50.