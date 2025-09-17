Diputados rechazó los vetos de Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica

La primera norma recibió media sanción con 174 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones. La segunda obtuvo 181 votos afirmativos, 60 negativos y 1 abstención. Ambos textos pasarán al Senado.

La Cámara de Diputados aprobó la decisión de revertir el veto presidencial a la Ley que asigna mayores recursos económicos a las universidades y establece la apertura de paritarias en el sector educativo. El proyecto finalizó con un respaldo significativo, registrando 174 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones, y ahora dependerá del Senado para su debate.

Por otro lado, los diputados también alcanzaron los votos necesarios para anular el veto presidencial a la denominada "Ley Garrahan". Este proyecto, vinculado a la Emergencia Pediátrica y de Residencias, obtuvo 181 votos afirmativos, 60 negativos y 1 abstención, quedando en manos del Senado su tratamiento definitivo.

Ambas acciones legislativas representan un esfuerzo por fortalecer las áreas de salud y educación pública, donde distintos actores sociales han manifestado su apoyo mediante movilizaciones y campañas ciudadanas. El Congreso, epicentro de estas deliberaciones, se encuentra rodeado de una masiva marcha en defensa de dichos sectores clave.

Por Continental, nuestro periodista Fabián del Monte relató que "la gente aplaudió" masivamente al enterarse de las votaciones en la Cámara baja.

Las próximas discusiones en el Senado determinarán el futuro de ambos proyectos, en medio de un contexto de creciente presión social que exige respuestas concretas frente a los desafíos actuales que enfrenta el país en materia educativa y sanitaria.