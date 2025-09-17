Diagnosticaron a Bolsonaro con cáncer de piel

Ayer, fue derivado desde su prisión domiciliaria a un nosocomio por una crisis de "hipo, náuseas y vómitos". Fue intervenido quirúrgicamente y se descartó la necesidad de tratamientos adicionales.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue diagnosticado con cáncer de piel tras someterse a una serie de pruebas en el hospital DF Star de Brasilia. Según confirmó su médico personal, Claudio Birolini, se trata de un carcinoma de células escamosas detectado en lesiones ubicadas en el brazo y el tórax, luego de examinar un total de ocho anomalías cutáneas.

El político, de 70 años, fue intervenido quirúrgicamente el miércoles y los especialistas descartaron la necesidad de tratamientos adicionales como quimioterapia. No obstante, se informó que Bolsonaro deberá someterse a controles médicos regulares para prevenir futuras complicaciones y monitorear posibles evoluciones del tumor diagnosticado.

El exmandatario había sido hospitalizado de urgencia el martes desde su residencia, donde permanece bajo prisión domiciliaria desde el pasado agosto. Ingresó al centro médico con síntomas como vómitos, mareos, baja presión arterial y anemia, aunque recibió el alta tras pasar una noche bajo observación. Los exámenes médicos revelaron alteraciones en su función renal y niveles elevados de creatinina, aunque se descartaron problemas neurológicos graves mediante una resonancia magnética.

El diagnóstico coincide con los desafíos judiciales que enfrenta Bolsonaro. La semana pasada fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por su implicación en el intento de golpe de Estado de 2022 contra Lula da Silva. Su estado de salud le impidió asistir a las últimas audiencias, mientras continúa sometido a arresto domiciliario y seguimiento médico constante.