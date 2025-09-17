Causa LIBRA: el juez Lijo declaró incompetente a Servini y le dio la causa a Martínez de Giorgi

Este cambio marca la segunda transferencia judicial de la investigación, que previamente había estado en manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

17 de Septiembre de 2025 16:51hs

El juez Ariel Lijo declaró la incompetencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 para continuar con la investigación del caso $Libra, que escaló y colapsó rápidamente tras ser difundida en febrero por Javier Milei. La causa, que inicialmente estuvo bajo la órbita de María Servini –actualmente de licencia– pasará al Juzgado Federal N°8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, quien ya investigaba una denuncia contra Karina Milei, hermana del presidente, por presunto cobro de coimas.

Lijo fundamentó su decisión en la "relación probatoria y de imputados" que vincula ambos procesos y resolvió que sean tramitados conjuntamente. De esta forma, el caso contará con el juez Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, apuntando a una administración más eficiente de los expedientes. Este cambio marca la segunda transferencia judicial de la investigación, que previamente había estado en manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

En el marco de las investigaciones, Taiano ordenó realizar pericias sobre los celulares de Mauricio Novelli, trader involucrado, y Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), ambos imputados en el caso. El objetivo es analizar los intercambios de mensajes y llamadas que podrían haber mantenido con Javier y Karina Milei, así como con otros investigados, buscando conexiones con el lanzamiento y promoción de la criptomoneda.

El análisis estará a cargo del DATIP, organismo especializado en investigación penal. La criptomoneda $Libra, creada por Hayden Davis, alcanzó un pico de cotización tras ser difundida el pasado 14 de febrero vía X por el presidente argentino, antes de sufrir un desplome inesperado. Las pericias buscan determinar posibles nexos entre los involucrados y las decisiones que pudieron contribuir a su promoción y caída.