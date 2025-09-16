San Lorenzo: renuncias masivas en la Comisión Directiva dejaron al club acéfalo

Las dimisiones eran necesarias para finalizar el mandato de Marcelo Moretti. Ahora, la Asamblea será responsable de nombrar una Comisión de Transición y decidir si se adelantan las elecciones o completan el período.

16 de Septiembre de 2025 17:40hs

San Lorenzo se encuentra oficialmente acéfalo tras la reunión de Comisión Directiva realizada este martes, donde se presentaron las renuncias necesarias para finalizar el mandato de Marcelo Moretti. Ahora, la Asamblea será responsable de nombrar una Comisión de Transición y decidir si se adelantan las elecciones, una medida que reclaman con fuerza los hinchas del Ciclón.

La situación era insostenible. La institución atravesaba una crisis interna que la hacía prácticamente ingobernable, marcada por una dirigencia fracturada y acusaciones serias contra Moretti por corrupción y "administración infiel". Estas tensiones habían generado divisiones profundas entre los directivos.

Las últimas semanas estuvieron cargadas de negociaciones entre oficialistas y opositores para definir el futuro inmediato del club. A pesar del intento de Moretti de retomar su cargo en agosto, la mayoría coincidía en que su gestión estaba agotada. Finalmente, en la reunión convocada para abordar su regreso, quedó claro que el presidente no volvería.

La jornada terminó con la presentación oficial de renuncias en el palco del Nuevo Gasómetro, mientras la barrabrava presionaba con cánticos desde la tribuna. Afuera, un grupo de hinchas intentó ingresar al recinto, aunque la calma volvió tras el mensaje del vocal opositor Christian Evangelista confirmando que la acefalía era ya una realidad.