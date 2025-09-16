Murió el actor y director Robert Redford a los 89 años

Falleció esta madrugada mientras dormía en su casa en Utah.

16 de Septiembre de 2025 01:20hs

Robert Redford nació en Santa Mónica, California, y estudió pintura en la Universidad de Colorado mediante una beca deportiva.

Ingresó posteriormente a la Academia Estadounidense de Arte Dramático, debutando en Broadway en 1959.

Fue uno de los gigantes del cine estadounidense, deslumbró a Hollywood con su gran carisma, fue un defensor de los cineastas independientes (y fundó un festival que en los 90 se convirtió en un gran legitimador del cine independiente estadounidense), hizo campaña por temas ambientales y por los derechos de los nativos americanos.



Murió mientras descansaba en su casa de campo en Utah donde vivia tras haberse retirado del cine en 2018.