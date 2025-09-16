¿La China Suárez está embarazada?

El futbolista y la actriz continúan con las sugerentes fotos para alimentar los rumores de embarazo.

Desde su círculo cercano aseguran que la actriz espera su cuarto hijo. Este nuevo integrante se sumaría a Amancio y Magnolia, los hijos de la actriz con Benjamín Vicuña; a Rufina Cabré y a Francesca e Isabella, las hijas de Mauro con Wanda Nara.

En las últimas semanas, la pareja compartió imágenes en redes sociales que alimentaron los rumores, fotos en las que Mauro Icardi posa con la mano sobre el vientre de la actriz y gestos cargados de simbolismo.

Wanda Nara aseguró que el futbolista se lo habría confirmado.