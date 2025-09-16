La capacidad instalada industrial quedó bajo el 60% por octavo mes consecutivo

La disminución acompaña la reciente contracción del Índice de Producción Industrial, que en la última medición reflejó un descenso del 1,1% en términos anuales, y empieza a empeorar los números del primer año del Gobierno de Milei.

La capacidad industrial utilizada en julio alcanzó apenas el 58,2%, registrando así una nueva caída en el nivel de actividad. Este valor se mantiene, por octavo mes consecutivo, por debajo del 60%, según informó este martes el INDEC. La disminución acompaña la reciente contracción del Índice de Producción Industrial (IPI), que en la última medición reflejó un descenso del 2,3% intermensual y del 1,1% en términos anuales.

El retroceso en el uso de capacidad instalada marca asimismo el inicio de una serie en la cual los números de la economía son negativos no sólo en relación al Gobierno anterior, sino incluso frente a los propios números del primer año de Gobierno de Milei, cuando ocurrió una devastadora baja de la actividad.

Entre las mayores contracciones sectoriales se destacaron sustancias y productos químicos, cuyo uso cayó del 65,7% al 59,9% en un año, afectado por menores niveles en la producción de detergentes, jabones y químicos básicos. También la industria automotriz mostró una importante caída, reflejada en una disminución del 52,2% al 44,1% debido a la reducción en unidades fabricadas. La industria textil, con un descenso del 49% al 44%, enfrentó presiones similares, atribuibles al incremento de importaciones.

En contraste, algunos sectores superaron el promedio general en la utilización de su capacidad instalada. Refinación del petróleo lideró con un 81,7%, seguido por alimentos y bebidas (65,2%), industrias metálicas básicas (63,9%) y papel y cartón (60,6%). Pese a estas cifras más altas, el panorama general continúa siendo desafiante para gran parte de los sectores industriales.