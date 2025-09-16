Karina Milei retiró la cautelar que impedía difundir audios suyos, aunque mantiene la demanda penal contra periodistas

En su escrito, aseguró que el recurso no fue solicitado con el objetivo de imponer censura previa, y admitió que no comprometían la seguridad nacional ni la intimidad familiar, causas invocadas para presentar la denuncia.

16 de Septiembre de 2025 14:41hs

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, retiró la medida cautelar que permitía la suspensión preventiva de la difusión de presuntos audios grabados durante reuniones privadas en la Casa Rosada. No obstante, sigue adelante con una denuncia penal vinculada a posibles delitos de espionaje y filtración, presentada ante el fiscal federal Carlos Stornelli.

Milei comunicó su decisión al juez civil y comercial Patricio Maraniello, quien previamente había otorgado la cautelar en un tiempo reducido. En su escrito, aseguró que el recurso no fue solicitado con el objetivo de imponer censura previa ni justificado por contenido potencialmente incriminatorio. Admitió, además, que los audios divulgados no comprometían la seguridad nacional ni vulneraban la privacidad familiar, la excusa en ese momento aducida para imponer una real censura previa.

El escrito presentado recalca que, a partir de ahora, cualquier vulneración a su derecho a la intimidad será abordada exclusivamente a través de la vía penal. La defensa argumenta que la denuncia busca esclarecer posibles irregularidades relacionadas con el origen ilegal de las grabaciones. Por otra parte, en la denuncia inicial había solicitado allanamientos contra periodistas y medios involucrados en la difusión del material.

El escándalo se originó con la difusión periodística de audios atribuidos al ex director de ANDIS, Diego Spagnuolo, afirmando que había un esquema de recaudación de coimas por sobreprecios que traccionaba directamente hacia Karina Milei, con laboratorios cercanos a Martín y Lule Menem.



