Julián Domínguez: “Hay mucha hipocresía” con relación a las retenciones a las exportaciones

El ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, consideró, además, que el discurso del presidente Milei sobre el tipo de cambio “es insostenible… dice una cosa y hace otra”

17 de Septiembre de 2025 09:00hs

El dos veces ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, aseguró que: “hay mucha hipocresía” con relación a las retenciones a las exportaciones, y explicó que, en el marco del Consejo Federal Agropecuario del Partido Justicialista, junto a técnicos y profesionales del sector, se está debatiendo “los lineamientos y propuestas para el sector agropecuario”, considerando que “el campo aporta más del 60% de las divisas que ingresan al país".

Y agregó que “el único sector de la Argentina en el que se generan dólares es el campo”.

Domínguez consideró, además, que el discurso del presidente Milei sobre el tipo de cambio “es insostenible… dice una cosa y hace otra”.