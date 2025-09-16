Hospitalizaron a Bolsonaro por un cuadro de hipo, vómitos y baja presión

Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente condenado por intento de golpe de Estado, señaló que su padre acudió acompañado por personal de la Policía Penal al hospital DF Star en Brasilia.

16 de Septiembre de 2025 17:49hs

Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil, fue hospitalizado este martes debido a un cuadro de baja presión arterial, vómitos y hipo, según reportó el medio local G1. Pese a encontrarse bajo arresto domiciliario tras ser condenado a más de 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva, tiene autorización para recibir atención médica de emergencia, siempre que justifique su traslado en un plazo de 24 horas.

El médico personal del ex mandatario, Claudio Birolini, recomendó su ingreso al centro hospitalario tras informarle sobre los síntomas de malestar. En redes sociales, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente, señaló que su padre acudió acompañado por personal de la Policía Penal al hospital DF Star en Brasilia ante la urgencia del cuadro clínico.

El pasado domingo, Bolsonaro se sometió a una cirugía para la extracción de lesiones cutáneas realizada bajo anestesia local y sedación. El hospital informó sobre la ausencia de complicaciones durante el procedimiento y anunció que se realizarían biopsias para analizar las lesiones retiradas.

En respuesta a la sentencia emitida por el Supremo Tribunal de Justicia (STF) el pasado viernes, Bolsonaro declaró que acudirá a organismos internacionales para apelar la condena. En declaraciones públicas, afirmó no haberse involucrado en el supuesto plan golpista ni en los hechos ocurridos el 8 de enero de 2023 en Brasilia.