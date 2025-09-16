Gustavo Quinteros debutaría como DT de Independiente en el clásico con Racing

Arribará a Buenos Aires este miércoles desde Miami y firmará contrato hasta diciembre de 2026, tras la renuncia de Vaccari. El equipo será dirigido interinamente por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio el domingo contra San Lorenzo.

16 de Septiembre de 2025 17:10hs

Independiente cerró un acuerdo verbal con Gustavo Quinteros para que asuma como su nuevo entrenador, iniciando su ciclo en el clásico de Avellaneda ante Racing el próximo 28 de septiembre. El técnico arribará a Buenos Aires este miércoles desde Miami y firmará contrato hasta diciembre de 2026, tras la salida de Julio César Vaccari, quien presentó su renuncia luego de la derrota ante Banfield. Mientras tanto, el equipo será dirigido interinamente por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio en el partido del domingo contra San Lorenzo.

Quinteros, nacido en Cafferata, Santa Fe, en 1965, comenzó su carrera como entrenador en Blooming de Bolivia en 2005, país donde también destacó como futbolista en la selección nacional que disputó el Mundial de Estados Unidos 1994. El estratega regresó al fútbol argentino en 2024 para liderar a Vélez, con quien alcanzó la final de la Copa de la Liga y se coronó campeón de la Liga Profesional durante el segundo semestre del año.

El último desafío del exdirector técnico de la selección boliviana fue con Gremio de Brasil a principios de 2025, donde dirigió 18 partidos, logrando ocho victorias, cinco empates y cinco derrotas antes de dejar el cargo. Su trayectoria acumuló un total de 13 títulos, posicionándolo entre los cinco entrenadores argentinos más exitosos de la historia.

Con una destacada trayectoria de dos décadas, Quinteros emprenderá un nuevo capítulo en su carrera buscando aportar su experiencia y liderazgo a Independiente. Su llegada coincide con un momento complejo para el club, que busca reencauzar su rumbo deportivo tras un año y cinco meses bajo la conducción de Vaccari.