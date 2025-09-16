El presupuesto nacional para 2026 prevé un incremento del 22,8% en la recaudación por Retenciones

En un mensaje transmitido por cadena nacional, el presidente Javier Milei no hizo mención alguna al agro. En tanto, el presidente de la SRA, Nicolás Pino, consideró “fundamental” el llamado a trabajar junto a los Gobernadores.

16 de Septiembre de 2025 11:06hs

El proyecto de presupuesto nacional para 2026, presentado por cadena nacional por el presidente Javier Milei, ratifica que las retenciones continuarán vigentes durante 2026. Según lo estipulado en la iniciativa presentada al Congreso, la recaudación por este concepto implicará un incremento del 22,8% en los recursos tributarios del Estado.

En su discurso, el mandatario no hizo mención al sector agropecuario, y destacó la importancia del orden fiscal como eje de la política económica de su gestión. “El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno. Ningún país del mundo puede funcionar correctamente sin un presupuesto equilibrado”, afirmó.

Cabe señalar que, en julio pasado, el presidente Milei había anunciado en la Exposición Rural de Palermo una reducción permanente de los derechos de exportación (para la soja pasó del 33 al 26%, mientras que para maíz, trigo y sorgo, se redujeron al 9,5%). Asimismo, en la muestra palermitana, el primer mandatario había asegurado: “las retenciones no tendrán vuelta atrás mientras yo esté en el Gobierno”, ya que “eliminarlas es una obsesión para nuestra gestión”.

De acuerdo con previsiones de la Bolsa de Comercio de Rosario, aún con precios internacionales bajos, la agroindustria cerraría 2025 con exportaciones por US$31.564 millones, un 2% más que el año anterior, y en un nivel similar al promedio de los últimos cinco años.

En tanto, tras el discurso del presidente de la Nación, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, destacó “la importancia de contar con una Ley de Leyes”, al tiempo que remarcó que los productores reclaman “la realización de las obras públicas, especialmente en infraestructura, postergadas durante tantos años”. Pino puntualizó, además, que desde la SRA “creemos también que es fundamental el llamado a trabajar junto a los Gobernadores para lograr los consensos necesarios para el crecimiento de la Argentina”.