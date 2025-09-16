El Mercosur acordó una zona de libre comercio con Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein

El acuerdo contempla la eliminación inmediata por parte de la EFTA del 100% de los aranceles sobre los productos industriales y pesqueros del Mercosur. Los países sudamericanos tendrán hasta 15 años para completar su reducción arancelaria en bienes industriales provenientes de la EFTA.

El Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) firmaron un tratado en Brasil que establece una zona de libre comercio para casi 300 millones de personas, tras ocho años de negociaciones. La EFTA, compuesta por Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein, agrupa países ajenos a la Unión Europea (UE), con la que el Mercosur busca aún consolidar un acuerdo similar. Las naciones involucradas suman un PIB superior a los 4,3 billones de dólares.

El vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, y el canciller Mauro Vieira subrayaron la equidad y las reglas claras del acuerdo, mientras que Mario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, lo destacó como una alianza estratégica. Más del 97% del comercio entre ambas partes se beneficiará de este pacto.

El acuerdo contempla la eliminación inmediata por parte de la EFTA del 100% de los aranceles sobre los productos industriales y pesqueros del Mercosur, mientras que los países sudamericanos tendrán hasta 15 años para completar su reducción arancelaria en bienes industriales europeos.

Los productos agrícolas clave del Mercosur, como el café, etanol, carne y vino, tendrán acceso preferencial o libre de aranceles en los mercados de la EFTA. Además, el tratado abarca comercio de bienes y servicios, inversiones, propiedad intelectual, compras públicas y desarrollo sostenible, entre otros aspectos.

La implementación del acuerdo no será inmediata, ya que requiere ratificación parlamentaria en cada país, un proceso que podría extenderse hasta finales de 2026 o más allá. No obstante, se activará bilateralmente entre cada nación del Mercosur y cada país miembro de la EFTA en cuanto se completen las respectivas aprobaciones. En 2024, el comercio entre ambos bloques registró exportaciones por 3373 millones de dólares e importaciones por 3824 millones, con Suiza como principal socio comercial.