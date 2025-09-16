El Gobierno anunció el comienzo del proceso de privatización de Nucleoeléctrica

NASA gestiona las plantas Atucha I, Atucha II y Embalse. El anuncio se efectuó durante una conferencia de prensa ofrecida en la Casa de Gobierno por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El Gobierno nacional confirmó este martes el inicio del proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa responsable de las operaciones en las centrales nucleares del país. NASA gestiona las plantas Atucha I, Atucha II y Embalse. El anuncio se efectuó durante una conferencia de prensa ofrecida en la Casa de Gobierno por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Según un comunicado oficial, en 2023 NASA recibió $700 millones (alrededor de US$2 millones a noviembre de ese año) en transferencias de capital no reintegrables desde el Estado nacional. Sin embargo, en 2024 la compañía no percibió financiamiento estatal, lo que refleja un cambio hacia un modelo que buscará mayor participación privada en la empresa.

Adorni aseguró que el decreto que formalizará este proceso será publicado en los próximos días. La iniciativa deriva de la Ley Bases, que habilita la transferencia parcial de la compañía al sector privado manteniendo al Estado como accionista mayoritario. Se detalló que el 44% de las acciones será subastado en un único bloque a través de una licitación pública abierta a oferentes nacionales e internacionales.

Además, se lanzará un Programa de Propiedad Participada para destinar hasta un 5% del capital accionario a los empleados de NASA. Desde la Secretaría de Energía señalaron que la medida tiene como fin incluir a los trabajadores en el esquema accionario de la compañía mientras se avanza hacia esta nueva estructura mixta.