Arrancó la cosecha de trigo en la Argentina

El primer lote, se levantó en Los Frentones, provincia del Chaco.

16 de Septiembre de 2025 09:16hs

En el paraje Palo Blanco, Los Frentones, provincia del Chaco, el productor agropecuario Roberto Polentarruti, inició la cosecha de trigo primicia de la campaña 2025/26.

El primer lote, de unas 70 hectáreas, obtuvo un rinde promedio de 2 mil kilos.

En tanto, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, detalló en su informe semanal que, a nivel nacional, la condición de cultivo de trigo se mantiene entre normal/excelente en el 97,5 % del área.

Tras una semana sin lluvias y temperaturas templadas, se redujo en 17,1 % la proporción de superficie bajo excesos hídricos.

En cuanto a la fenología del cultivo, el 38,8 % del cereal ya transita desde encañazón en adelante, concentrándose los lotes más avanzados en el norte del país, donde si bien la superficie bajo condiciones restrictivas de humedad supera el 60 %, a escala nacional afecta a menos del 5 % del total.

En el resto de las zonas, las buenas condiciones climáticas de la última semana impactaron en un aumento de 7,5% del área de trigo en condición buena/excelente, manteniendo elevadas las expectativas de producción para esta campaña.