Se esperan lluvias para las zonas inundadas en la provincia de Buenos Aires

Las precipitaciones registradas desde fines de agosto han agravado la situación hídrica en una región de la que sale el 20% de la producción agropecuaria de la Argentina

15 de Septiembre de 2025 12:55hs

El pronóstico climático para los próximos días en las zonas afectadas por las inundaciones en el centro de la provincia de Buenos Aires, no es halagüeño. El especialista en Meteorología, José Javier Merlos, aseguró que "en las localidades de Carlos Casares, 9 de julio y alrededores, donde relevamientos realizados por los productores aseguran que hay más 2 millones de hectáreas cubiertas por el agua, las lluvias van a seguir hasta fin de mes”.

El especialista agregó que, para el Litoral, también se espera “una semana inestable y con mucha lluvia".