Repunta el consumo de carne vacuna

A pesar de un crecimiento interanual de poco más del 4%, se mantiene por debajo de los 50 Kg anuales “per cápita”

15 de Septiembre de 2025 14:23hs

El consumo de carne vacuna en agosto de este año alcanzó -promedio ponderado- los 49,8 kilos “per cápita” , 4,2% más que en agosto de 2024

La industria cárnica argentina cerró los primeros ocho meses de 2025 con una producción de 2,08 millones de toneladas res con hueso, lo que representó un incremento interanual del 1%. Este leve aumento se tradujo en un mayor abastecimiento interno, equivalente a 21,14 mil toneladas más que en igual período del año pasado.

El dato se desprende del informe mensual, la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), que puntualiza, además, que el consumo aparente de carne vacuna mostró un crecimiento del 7,7% interanual, alcanzando 1,562 millones de toneladas en el acumulado enero-agosto. En términos per cápita, esto se tradujo en 49,8 kilos por habitante, 4,2% más que en agosto de 2024.

En tanto, en el frente externo, las exportaciones cayeron 14,7% interanual, sumando 521,6 mil toneladas en el período. Según CICCRA “la totalidad de la caída se debió a las menores compras de China”, aunque remarcaron que en los últimos cuatro meses del período analizado se registró una recuperación en los envíos hacia ese país.

En este contexto, el sector transita un escenario mixto: mientras el consumo interno absorbe una mayor parte de la producción, las exportaciones enfrentan altibajos en volumen, pero logran consolidar una facturación fortalecida por los precios internacionales, especialmente en los principales mercados.