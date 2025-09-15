Pimentón del Valle Calchaquí con identidad, tradición y calidad

El pimentón del Valle Calchaquí, de color rojo intenso, y un aroma suave, ya tiene denominación de origen

15 de Septiembre de 2025 13:28hs

El reconocimiento logrado por el pimentón del Valle Calchaquí, Salta - que es de color rojo intenso, aroma suave y un leve picor que realza su dulzura- consiste en la denominación de origen, que protege su identidad, asegura su trazabilidad y fortalece la economía regional.

La certificación, otorgada por la Secretaría de Agricultura de la Nación, evita que este producto local sufra adulteraciones y garantiza que sus cualidades se mantengan en cada etapa del proceso productivo, informó Daniel Fabián, productor de pimiento rojo en la zona.

Fabián explicó que el reconocimiento se alcanzó gracias al trabajo conjunto de productores agrupados en la Mesa Pimentonera y al acompañamiento técnico del INTA, Senasa y municipios de la región.