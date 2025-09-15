Los parques nacionales más espectaculares para visitar en primavera

Una selección de los mejores sitios de la región ideales para descubrir en esta época del año tanto por el clima más benévolo como por el protagonismo de su vegetación floreciente. “Viajar no es sólo trasladarse: es vivir experiencias únicas de la mano de guías expertos que hacen que cada destino cobre vida”, señala Nicolás Posse, Country Manager de Civitatis en Argentina y Business Development para Uruguay, Chile y Paraguay.

15 de Septiembre de 2025 13:55hs

Por Ricardo Seronero

La primavera en el Cono Sur es mucho más que una estación: es la excusa perfecta para disfrutar de lugares al aire libre y reencontrarse con la naturaleza. Días más largos, temperaturas templadas y paisajes que se renuevan y florecen hacen de esta época un momento ideal para recorrer parques nacionales y reservas que son verdaderos tesoros de la región.

En este marco, Civitatis, la compañía líder mundial de visitas guiadas y excursiones en español con más de 95.000 actividades en 4.000 destinos repartidos en 160 países, propone un recorrido por los escenarios más impactantes de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay para celebrar la llegada de la estación más querida del año.

Argentina: contrastes de norte a sur

Talampaya, La Rioja. Entre cañones rojizos y formaciones que parecen esculpidas por artistas, el Parque Nacional Talampaya luce en primavera con un clima ideal para recorrerlo a pie, en bicicleta o en camionetas 4x4. Sus paredones, como la Catedral o la Torre, se transforman con la luz del día y regalan postales únicas.

Iguazú, Misiones. Las Cataratas del Iguazú alcanzan en esta época un caudal imponente. El calor aún no es agobiante y la selva misionera empieza a lucir sus orquídeas y mariposas, enmarcando la Garganta del Diablo y los 275 saltos que forman una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo.

Los Glaciares, Santa Cruz. En la Patagonia, la primavera combina el florecimiento de la vegetación andina con los lagos y los gigantes de hielo como el Perito Moreno. Caminatas sobre el glaciar, navegaciones y senderos de montaña ofrecen experiencias inolvidables, con un clima más amable que en pleno invierno.

Chile: de la cordillera al desierto

Torres del Paine. Considerado uno de los parques más bellos del planeta, septiembre marca el inicio de la temporada de trekking en este santuario patagónico. Los días más templados acompañan el regreso de la vida silvestre en un entorno de lagos, glaciares y montañas.

Desierto de Atacama. Aunque no ocurre todos los años, la primavera puede regalar el fenómeno del desierto florido, cuando mantos violetas y amarillos cubren el paisaje árido. San Pedro de Atacama, con sus géiseres y lagunas altiplánicas, completa un paisaje único.

Brasil: biodiversidad a flor de piel

Iguaçu. Del lado brasileño, las cataratas ofrecen panorámicas frontales espectaculares. La primavera aporta temperaturas agradables y un marco selvático frondoso habitado por monos, tucanes, coatíes y mariposas.

Pantanal. El mayor humedal del planeta se llena de vida en esta estación. Los Safaris fotográficos permiten avistar jaguares, capibaras y cientos de especies de aves.

Uruguay: tesoros a descubrir

Santa Teresa. En el litoral atlántico, la primavera anuncia la antesala de la temporada de playa. El Parque Nacional Santa Teresa, que cuenta con doce kilómetros de playas que se extienden desde el Cerro Verde hasta el balneario de Punta del Diablo, invita a recorrer sus bosques de pinos y eucaliptos, senderos costeros y su fortaleza colonial.

Cabo Polonio. El Parque Nacional Cabo Polonio sorprende con dunas móviles, lobos marinos y un ambiente bohemio. La llegada del buen clima permite recorrer a pie sus paisajes vírgenes, antes de la masiva llegada de turistas en verano.

Civitatis ofrece excursiones y actividades en la mayoría de estos parques: desde caminatas y trekkings clásicos hasta vuelos en helicóptero, safaris fotográficos y/o paseos en bicicleta con todas las ventajas que brinda la plataforma como calidad valorada por su equipo de curadores y su comunidad de millones de viajeros.



