La Pampa: Avance hacia el futuro turístico con la finalización de los talleres regionales

Esta iniciativa refleja una firme decisión política de potenciar el turismo como motor de desarrollo económico y social en todas las localidades pampeanas. El objetivo es que cada región, con sus paisajes, cultura y tradiciones únicas, pueda explotar su potencial y convertirse en un polo de atracción, generando empleo y arraigo en su propia comunidad. La gestión provincial que encabeza el gobernador Sergio Ziliotto enfatiza, a través de estos talleres, su compromiso con un crecimiento turístico inclusivo que llegue a cada rincón del territorio.

15 de Septiembre de 2025 14:05hs

Por Ricardo Seronero

La Secretaría de Turismo provincial anunció la culminación exitosa de los diez talleres regionales de actualización del Plan Estratégico de Turismo, un hito clave en la planificación del futuro turístico provincial. Con la realización de los últimos tres encuentros, se completó un ciclo de participación que abarcó a las diez regiones turísticas de La Pampa.

Los talleres finales se llevaron a cabo en las localidades de Santa Isabel (Oeste Infinito), 25 de Mayo (Descubriendo el Colorado) y Santa Rosa (Corazón de La Pampa). Estos encuentros marcaron la conclusión de un proceso participativo que convocó a actores públicos y privados del sector, incluyendo a prestadores de servicios, autoridades municipales, emprendedores y referentes de la comunidad. La realización de estos talleres tiene una doble relevancia.

Por un lado, permitió recopilar aportes y visiones diversas desde cada rincón de la Provincia, asegurando que el nuevo plan estratégico refleje las necesidades, potencialidades y particularidades de cada región. Este enfoque descentralizado garantiza que el plan final sea un documento verdaderamente representativo y consensuado.

Por otro lado, la actualización del Plan Estratégico es fundamental para redefinir las políticas y acciones turísticas de la provincia. En un contexto de constante cambio, es necesario adaptar las estrategias para potenciar los destinos, mejorar la calidad de los servicios y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y empleo. La colaboración entre el sector público y privado es esencial para lograr un turismo sostenible y competitivo.

El trabajo conjunto en los talleres subraya el compromiso de la provincia de La Pampa con el desarrollo turístico planificado, buscando un crecimiento armónico que beneficie a las comunidades locales y posicione a la provincia como un destino atractivo y diferenciado a nivel nacional. La información y las ideas recogidas en estos encuentros serán ahora procesadas para dar forma al documento final del plan, que guiará los pasos del turismo pampeano en los próximos años.

Potenciar y federalizar el territorio

La actualización de este Plan Estratégico es una acción concreta del Gobierno de La Pampa para federalizar el desarrollo turístico. Al llevar el debate y la planificación a cada rincón del territorio, se asegura que las políticas no solo se definan desde la capital, sino que surjan del conocimiento y la experiencia de las comunidades locales.



Escucha Sentí Argentina cada sábado de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental. Seguinos IG: @sentiargentina

