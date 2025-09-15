La fe mueve montañas y bicicletas en Traslasierra: Éxito total en la primera edición del Desafío Cura Brochero

Traslasierra vivió un fin de semana inolvidable con la realización de la primera edición del Desafío Cura Brochero, una competencia que unió deporte, naturaleza e historia en un escenario único de Córdoba. Con dos jornadas de intensa actividad, cientos de ciclistas de todo el país fueron protagonistas de un evento que quedará marcado en la memoria de la región.

15 de Septiembre de 2025 14:01hs

Por Ricardo Seronero

El prólogo en San Pedro ofreció la primera prueba cronometrada y encendió la pasión del público, que acompañó masivamente a los corredores. La jornada principal consolidó el espíritu del desafío, con tres circuitos exigentes, paisajes imponentes y un clima de camaradería que reafirmó la esencia de este nuevo clásico del mountain bike argentino.

En esta segunda jornada de competencia, la fiesta se trasladó hacia Ambul que fue el lugar de llegada de las tres distancias (35km, 85km y 118km). Tras un intenso desafío, los competidores cruzaron la línea de meta con gran entusiasmo, destacando que el Desafío Cura Brochero no solo fue una competencia deportiva, sino también una celebración cultural y turística que puso en valor la riqueza de Traslasierra y el legado del Cura Gaucho.

Con este exitoso debut, el Desafío Cura Brochero se proyecta como un evento de referencia en el calendario nacional, que busca seguir creciendo y convocando a ciclistas de todo el país para transitar la senda del Cura Brochero.

