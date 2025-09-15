La especie tecnológica más cercana estaría a 33 mil años luz de la Tierra

Según estimaciones del Instituto de Investigación Espacial de la Academia Austriaca de Ciencias, para coexistir en la galaxia con otra civilización tecnológica, dicha especie debería sobrevivir al menos 280.000 años. Los números resaltan la baja probabilidad de encontrar civilizaciones tecnológicas contemporáneas a la Humanidad.

15 de Septiembre de 2025 17:59hs

Un equipo de investigadores liderado por el Dr. Manuel Scherf y el profesor Helmut Lammer del Instituto de Investigación Espacial de la Academia Austriaca de Ciencias ha calculado que la civilización tecnológica más cercana a la Tierra podría estar a unos 33.000 años luz de distancia, con una duración mínima de 280.000 años y posiblemente coexistiendo con nuestra especie durante millones de años. Este revelador estudio, que explora mundos similares al nuestro con condiciones esenciales como tectónica de placas activa y atmósferas integradas por nitrógeno y oxígeno, fue presentado en la Reunión Conjunta EPSC-DPS2025 en Helsinki.

El análisis detalla que la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera es clave para mantener una biosfera funcional, facilitando procesos como la fotosíntesis y previniendo la pérdida atmosférica al espacio. Sin embargo, este equilibrio es delicado: demasiado dióxido de carbono podría generar un efecto invernadero incontrolable, mientras que una ausencia excesiva interrumpiría el ciclo necesario para la vida. La tectónica de placas contribuye a este balance regulando el ciclo carbono-silicato, aunque en última instancia podría desencadenar la acumulación del gas en formaciones rocosas, limitando su disponibilidad atmosférica.

Los investigadores evaluaron escenarios alternativos para la biosfera de un planeta: una atmósfera con un 10% de dióxido de carbono, ubicada a una distancia óptima de su estrella, podría sostenerse durante 4.200 millones de años; una composición más moderada con un 1% de CO? permitiría hasta 3.100 millones de años. Además, destacaron el papel fundamental del oxígeno atmosférico para el desarrollo tecnológico. Un mínimo del 18% de oxígeno es esencial no solo para organismos complejos sino también para procesos industriales como la fundición y otros avances clave.

Partiendo del tiempo necesario para que la vida tecnológica evolucionara en la Tierra, estimado en unos 4.500 millones de años, los científicos concluyeron que para coexistir en la galaxia con otra civilización tecnológica, dicha especie debería sobrevivir al menos 280.000 años. De hecho, si existieran diez civilizaciones simultáneas, su vida media tendría que superar los 10 millones de años. Esto resalta la baja probabilidad de encontrar civilizaciones tecnológicas activas cerca de nosotros, y que aquellas posibles inteligencias extraterrestres serían probablemente mucho más longevas.

Aunque sus cálculos no son definitivos debido a factores aún inmedibles como el origen de la vida o el desarrollo de tecnología avanzada, el estudio incide en seguir apoyando proyectos como SETI. Según Scherf, aunque las inteligencias extraterrestres sean poco comunes, el único modo de confirmarlo es mediante su búsqueda activa. En caso de éxito, implicaría un avance científico revolucionario sobre la existencia de vida fuera del planeta; si no se encuentra nada, las hipótesis planteadas se fortalecerían, marcando igualmente un logro en nuestra comprensión del universo.