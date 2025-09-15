La actividad metalúrgica bajó 2,3% intermensual en agosto y 6,1% interanual

La capacidad instalada se ubicó en 44,8%, un nivel similar al de los meses más severos de la crisis sanitaria en 2020, según datos de ADIMRA.

15 de Septiembre de 2025 14:24hs

La industria metalúrgica argentina enfrenta una de sus etapas más críticas, con la producción registrando una caída del 2,3% mensual en agosto y un descenso interanual del 6,1%. Este desplome ha impactado directamente la utilización de la capacidad instalada, que se ubicó en apenas 44,8%, un nivel similar al de los meses más severos de la crisis sanitaria en 2020, según datos divulgados por ADIMRA.

De acuerdo con el informe del Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, la actividad sectorial se encuentra un 17% por debajo de sus picos históricos, mientras que el crecimiento acumulado anual se mantiene en un escaso 1,6%. El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, afirmó que los niveles productivos actuales no logran revertir la caída sufrida en 2024, evidenciando un estancamiento generalizado.

La utilización de la capacidad instalada continúa deteriorándose, con una baja interanual de 3,2 puntos porcentuales en comparación a agosto de 2024. Actualmente situada en el 44,8%, la industria opera en mínimos históricos no observados desde el período crítico de marzo a junio de 2020. Este indicador refuerza la percepción del sector sobre su incapacidad para recuperar terreno ante la crisis.

En cuanto a las expectativas empresariales para los próximos meses, el panorama refleja pesimismo: un 74,4% de las compañías anticipa que su producción se mantendría o disminuiría. En lo laboral, las perspectivas son aún más desalentadoras, ya que el 90,5% no prevé cambios en su plantilla o proyecta reducciones. Durante agosto, el empleo en el sector mostró una caída interanual del 2,9%, sumada a un descenso mensual del 0,5%.