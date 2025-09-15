Inundaciones: 3 millones de hectáreas sufren excesos hídricos en la provincia de Buenos Aires

Un informe de CARBAP detalla que al menos 2 millones de hectáreas se encuentran bajo el agua y otro millón se encuentra anegado, lo que paraliza la producción.

15 de Septiembre de 2025 12:28hs

Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa volvieron a alertar sobre la crisis hídrica que atraviesa parte de la provincia de Buenos Aires, donde las lluvias recientes agravaron una situación que ya era crítica. “Hace meses que estamos advirtiendo que hay había que actuar con celeridad, sino las pérdidas se agigantarían. Y no nos escucharon”, aseguró Pablo Ginestet, secretario de la entidad.

"La situación sigue siendo compleja por la lluvia en el partido de 9 de julio, en Carlos Casares, en Bolívar y alrededores, y cada día que pasa, la situación es más desesperante para los productores”, aseguró Ginestet, quien subrayó que "de la zona de la Cuenca del Salado sale el 20 % de la producción agropecuaria del país" y aun así, “se demoró en declarar la emergencia agropecuaria, tanto en la provincia como a nivel nacional”.