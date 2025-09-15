Este lunes, los títulos en dólares registran nuevas caídas en Wall Street, impulsadas por la elevada tensión cambiaria que alimenta incertidumbres sobre la capacidad del Gobierno para enfrentar los próximos vencimientos en moneda extranjera.

15 de Septiembre de 2025 14:32hs

El riesgo país alcanzó los 1.140 puntos básicos tras el desplome de los bonos al cierre de la semana pasada, según las cifras del banco J.P. Morgan. Este lunes, los títulos en dólares registran nuevas caídas en Wall Street, impulsadas por la elevada tensión cambiaria que alimenta incertidumbres sobre la capacidad del Gobierno para enfrentar los próximos vencimientos en moneda extranjera.

El índice S&P Merval avanza un 0,8% y se ubica en 1.773.108,58 puntos, aunque predomina el retroceso de varias acciones líderes. Transener cae 3,7%, Metrogas 2,3% y Transportadora de Gas del Norte disminuye 2%. Por otro lado, los ADRs operan con mayoría de alzas, destacándose Transportadora de Gas del Sur (+3,6%), Telecom (+2,8%) y Central Puerto (+1,8%).

En horas de la noche, el Presidente realizará una cadena nacional para presentar ante el Congreso el proyecto de ley del Presupuesto 2026. Según analistas de Outlier, será clave observar si los anuncios fiscales logran reestablecer confianza en el mercado y encauzar las expectativas económicas y políticas. Este proyecto será debatido luego de las elecciones de octubre.

Para los especialistas, resulta riesgoso invertir en activos locales a mediano o largo plazo debido al agotamiento financiero del Gobierno, que ya liquidó tres tramos de llegadas frescas de fondos (el último de ellos, el megapréstamo del FMI). Genera alarma la posible intervención del Banco Central con fondos destinados al FMI si el dólar mayorista supera el límite de la banda cambiaria. Para los consultores económicos, la situación genera la sensación de que el Gobierno de Milei "carece de rumbo claro".