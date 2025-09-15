El Gobierno adelantó la segunda vacunación contra el sarampión a los 18 meses

Hasta ahora la segunda dosis se aplicaba a los 5 años. Se busca garantizar una protección más temprana y eficaz, además de optimizar los resultados de la estrategia sanitaria.

15 de Septiembre de 2025 15:25hs

Desde 2026, la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión será administrada a los niños a los 18 meses de edad, reemplazando la aplicación actual que se realiza a los 5 años. El Ministerio de Salud de la Nación, liderado por Mario Lugones, explicó que esta modificación busca garantizar una protección más temprana y eficaz, además de optimizar los resultados de la estrategia sanitaria.

El anuncio tuvo lugar durante la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), que congrega a los responsables de las carteras de salud de todas las provincias. La viceministra nacional, Cecilia Loccisano, destacó que esta medida soluciona una deuda histórica del sistema sanitario argentino, ignorada previamente debido a cuestiones presupuestarias. La iniciativa, que demanda una inversión de 4,2 millones de dólares, se financia gracias al ahorro obtenido en la compra eficiente de la vacuna antigripal.

Actualmente, el esquema de vacunación incluye dos dosis de la vacuna Triple Viral: la primera se aplica a los 12 meses y la segunda a los 5 años. Con el cambio programado para 2026, el nuevo calendario adelantará la segunda dosis a los 18 meses, generando un traslape de cohortes vacunadas entre 2021 y 2024 durante tres años y medio. Esto implicará la adquisición adicional de 300.000 dosis respecto del volumen habitual.

La decisión se fundamenta en motivos técnicos y epidemiológicos, considerando el contexto regional de circulación del sarampión. Reducir el tiempo en que los niños están expuestos al virus aumenta su protección, pasando del 80% con la primera dosis al 97% con la segunda. Asimismo, el ministerio resaltó que al concentrar la vacunación en menores de dos años, que suelen acudir regularmente al sistema sanitario, se mejora significativamente la cobertura y el alcance.