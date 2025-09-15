El dólar oficial cerró el lunes en $ 1.475 para la venta

El dólar MEP se vendió a $ 1.476, el Cripto a $ 1.486. El dólar tarjeta se ubicó e $ 1.917,50, y el blue en $ 1.455.

15 de Septiembre de 2025 15:18hs

El dólar oficial cerró la jornada con una cotización de $1.425 para la compra y $1.475 para la venta, registrando una variación de 0,71% respecto al día anterior.

En tanto, el dólar MEP presentó valores de $1.473,20 para la compra y $1.476 para la venta, con un incremento del 0,86%.

Por su parte, el contado con liquidación mostró precios de $1.479,10 en la compra y $1.480,10 en la venta, reflejando un ajuste de 0,72%.

El dólar cripto operó hoy en $1.483,05 para la compra y $1.486 para la venta, con una suba del 0,68%. Paralelamente, el dólar blue se colocó en $ 1.435 para la compra y $ 1.455 para la venta.

Finalmente, el dólar tarjeta, utilizado para compras en el exterior, se posicionó en $1.917,50 para la venta, también con una variación del 0,68%.