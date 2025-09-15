El agua, un recurso estratégico para el cultivo de la vid

Un destacado referente en agua subterránea y gestión ambiental del INTA Chilecito, La Rioja, Roberto Miguel, explicó cómo hacer un uso eficiente del agua en la vitivinicultura

"Hacer visible lo invisible no es una tarea fácil: estudiar el agua que no se ve, el agua que se recarga, almacena, circula y se extrae de los acuíferos para consumo humano, actividades agropecuarias y agroindustriales representa un gran desafío", explicó Roberto Miguel, referente en agua subterránea y gestión ambiental del INTA Chilecito, La Rioja.

“Es sabido que, del total de agua disponible en el mundo, sólo el 3 % es dulce. Lo que poco se sabe es que el 0,01 % del total global se encuentra en ríos y lagos y un 0,6 % se almacena acuíferos, es decir, que gran parte del agua dulce disponible en el planeta es invisible a nuestros ojos", subrayó.