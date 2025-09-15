Comenzó la siembra de maíz con perspectivas de cosecha récord en la Argentina

La campaña 2025/26 proyecta 61 millones de toneladas, con un arranque favorecido por la humedad en el núcleo agrícola. En tanto, China sigue marcando el pulso de la soja.

Dante Romano, investigador de la Universidad Austral: “El inicio de la siembra de maíz en Argentina es muy positivo”

Pese a que los cultivos de soja de EE.UU. muestran una calidad superior al promedio histórico, hay dudas sobre los rindes finales

Argentina dio inicio a la siembra de maíz 2025/26 con un escenario alentador: el 3,8% del área proyectada de 7,8 millones de hectáreas ya está cubierta y las condiciones hídricas en el centro del país son óptimas. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, la campaña podría alcanzar un volumen récord de 61 millones de toneladas, siempre que el clima mantenga su aporte favorable.

“El inicio de la siembra de maíz en Argentina es muy positivo. Las condiciones hídricas son excelentes en el núcleo central, y si se mantienen, estamos en camino a un volumen histórico”, destacó Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

En paralelo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) sorprendió al aumentar el área sembrada de maíz y soja, lo que derivó en una proyección mayor de producción. Aun así, la demanda crece y los stocks estadounidenses permanecen ajustados. En ese contexto, Romano advirtió que, pese a que los cultivos de soja norteamericanos muestran una calidad superior al promedio histórico, ya comenzaron a perder puntos, lo que siembra dudas sobre los rindes finales.

Por otra parte, el papel de China sigue siendo determinante. Si el gigante asiático “retrasa demasiado las compras a Estados Unidos, se abre una ventana de oportunidad para Brasil y Argentina, pero cubrir 15 millones de toneladas en ese período sería muy difícil. El mercado sigue pendiente de esas definiciones”, explicó Romano.

“El escenario agrícola argentino hoy se sostiene en buenas condiciones climáticas y en el arranque sólido del maíz. El seguimiento de los factores externos será clave para entender el rumbo de los precios en los próximos meses”, concluyó el profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.