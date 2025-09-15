Absolvieron a los funcionarios que impidieron el paso al padre de Solange Musse durante la pandemia

El juicio, realizado en Río Cuarto, exoneró al médico Eduardo Andrada y a la asistente social Analía Morales, quienes enfrentaban cargos por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Lo decidió un jurado popular.

15 de Septiembre de 2025 18:42hs

En Córdoba, un jurado popular absolvió este lunes a los dos funcionarios acusados de impedir el ingreso de Pablo Musse a la provincia durante la fase de confinamiento por la pandemia, mientras su hija Solange, enferma de cáncer de mama, se encontraba en estado avanzado. El juicio, realizado en Río Cuarto, exoneró al médico Eduardo Andrada, exdirector del Hospital de Huinca Renancó, y a la asistente social Analía Morales, quienes enfrentaban cargos por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

El caso data de 2020, cuando Musse viajó desde Neuquén para visitar a su hija en Alta Gracia, Córdoba. En un control sanitario, se prohibió su ingreso pese a las excepciones vigentes para situaciones urgentes. Acompañado por una persona con discapacidad, Musse fue escoltado de regreso a Plottier por la policía, sin lograr despedirse de Solange, quien falleció poco después. La fiscalía argumentó que esa decisión vulneró sus derechos y exigió responsabilidad penal para los acusados.

Durante el proceso judicial, Morales negó implicación directa en el rechazo del ingresso de Musse y declaró haber atravesado posteriormente problemas psicológicos. Aunque el abogado querellante José Nayi había advertido sobre posibles condenas de prisión condicional e inhabilitación para ejercer función pública, ningún castigo fue impuesto.

"Pablo Musse expresó indignación tras conocer el veredicto y señaló que en Argentina nunca hubo justicia. En declaraciones posteriores, afirmó sentir bronca y odio similares a los vividos cuando se le negó ver a su hija, reiterando su desencanto con el sistema judicial del país."