Realizaron tres operativos simultáneos para recabar información sobre Diego Spagnuolo

12 de Septiembre de 2025 16:57hs

La policía realizó tres operativos simultáneos este viernes por la tarde, orientados a recabar información sobre Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, quien denunció presuntos actos de corrupción en su área. Las acciones se desarrollaron en un country de Pilar, donde reside Spagnuolo; otro en Berazategui; y en una sucursal del Banco Francés donde posee una caja de seguridad. Los efectivos buscan incautar dispositivos electrónicos, documentos, dinero y cualquier elemento que aporte a la investigación.

Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal Picardi y autorizados por el juez Sebastián Casanello. En el country Altos de Campo Grande y en El Pato Country Club, ambos lugares asociados a Spagnuolo, las autoridades exigieron a las garitas de seguridad información sobre personas y vehículos que ingresaron como visitantes desde el 1 de enero de 2024 hasta la fecha. Además de Spagnuolo, se investigan datos relacionados con Daniel Garbellini.

La situación del exfuncionario se complicó con la declaración del exasesor Fernando Cerimedo, vinculado a La Libertad Avanza, quien aseguró que Spagnuolo le habló de un esquema de corrupción instalado en el organismo. Cerimedo también confirmó su conocimiento sobre los polémicos audios que circulan. En entrevistas pasadas, lo había calificado como un amigo cercano.

Cerimedo, consultor político especializado en comunicación digital, negó ser autor de las grabaciones, aunque admite haber conversado con Spagnuolo en calidad de confidente acerca de irregularidades en la ANDIS. En los audios se afirma que la estructura de coimas era enfilada hacia Lule Menem, Martín Menem y Karina Milei.