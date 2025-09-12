Palestina e Israel: la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en pos de ”dos estados” en el Levante

El documento, respaldado por 142 países, exige el desarme de Hamás y la liberación de los rehenes en su poder. Doce países se opusieron, incluidos Argentina, mientras que diez naciones optaron por abstenerse.

12 de Septiembre de 2025 16:03hs

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que impulsa la solución de dos estados entre Israel y Palestina, excluyendo a Hamas del proceso. El documento, respaldado por 142 países, exige el desarme de Hamás y la liberación de los rehenes en su poder. Doce países se opusieron, incluidos Argentina, Estados Unidos, Hungría y Paraguay, mientras que diez naciones optaron por abstenerse.

El texto, promovido principalmente por Francia y Arabia Saudita, contó con el apoyo de potencias como Reino Unido, Canadá y Australia, las cuales, tras modificar sus posturas tradicionales, se comprometieron a reconocer el Estado palestino próximamente. La propuesta también fue respaldada por Alemania y Países Bajos, quienes en otras ocasiones habían estado alineados con Israel.

La resolución puso de manifiesto las divisiones internas dentro de la Unión Europea respecto al conflicto. Hungría votó en contra, mientras que otros miembros del bloque apoyaron la medida, reflejando una creciente inclinación entre los estados miembros hacia el reconocimiento del Estado palestino.

Aunque las resoluciones de la Asamblea General carecen de carácter vinculante, tienen un valor simbólico importante al revelar tendencias en el panorama político internacional. El apoyo al reconocimiento de un Estado palestino está ganando terreno entre la comunidad global, mientras que la postura de Estados Unidos afronta un respaldo cada vez más reducido.