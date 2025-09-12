Murió la madre de Axel Blumberg

María Elena Usonis, la madre del joven secuestrado y asesinado, falleció a los 75 años.

12 de Septiembre de 2025 14:29hs

La noticia fue confirmada por su exmarido Juan Carlos Blumberg, quien aseguró que María nunca pudo superar la muerte de su único hijo, ocurrida en marzo de 2004. Se trató de un caso que conmocionó a la Argentina y dejó una huella imborrable en la sociedad.



La mujer había mantenido un perfil bajo en los últimos años, mientras que Juan Carlos Blumberg continúa participando en la lucha por endurecer las penas contra el delito.