La estación Uruguay del Subte B permanecerá cerrada tres meses desde el lunes por obras

12 de Septiembre de 2025 15:38hs

La estación Uruguay de la Línea B del subte, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, permanecerá cerrada por obras desde el próximo lunes 15 de septiembre. Según informó el Gobierno porteño, los trabajos de renovación forman parte del Plan Integral de Estaciones y se extenderán por aproximadamente tres meses.

Las tareas incluyen pintura, impermeabilización, cambio de revestimientos con material aluzinc en paredes y cielorrasos, recambio de pisos, instalación de luces LED, nuevo mobiliario, señalética convencional y braille, restauración de murales y puesta en valor de diversos elementos patrimoniales. En cuanto a la impermeabilización, Sbase indicó que se trabajará en inyección, tratamiento de juntas y productos de última tecnología.

El Gobierno destacó que las reformas buscan mejorar la circulación en la estación, optimizando la comodidad, el orden y la iluminación del espacio. Por su parte, en los trabajos de conservación se realizarán restauraciones detalladas en cuatro murales existentes dentro del vestíbulo y el andén.